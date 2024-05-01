Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, seçilerek mazbatasını almasının ardından yeni dönemine başlamıştı. Başkan Aşgın yeniden göreve seçilmesinden sonra adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Başkan Aşgın bu kapsamda her gün onlarca kişiyi makamında ağırlamaya devam ediyor.

Göreve seçilmesinin ardından Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile başlayan kutlama ziyaretlerinde heyetler Aşgın’a yeni dönemde başarı dileklerini ileterek bazı hediyeler de veriyor.



Başkan Aşgın’a nezaket ziyaretinde bulunarak bir süre görüşen isimler arasında Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve Amasya İl Jandarma Komutanı J. Kıdemli Albay Mehmet Arı, Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Tarım Müdürü Hayrullah Göktekin, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, SGK İl Müdürü Ömer Tök, önceki dönem Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, önceki dönem AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Av. Haşim Ahlatçı, AK Parti İl Yönetim Kurulu, AK Parti İl Kadın Kolları, AK Parti İl Gençlik Kolları ile AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu yöneticileri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Sinan Zehir, Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ÇOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Demirci ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özden Özgür Yalçın, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Hitit Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, S.S. Çorum 32 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Sebzeciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban, S.S. Çorum Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç, Merkez mahalle muhtarları, HAK-İŞ İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, Çorum Alperen Ocakları Başkanı İnan Aktaş, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. Türker Ejder, Safi Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ümit Safi, ÖZ-AK Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özdoğan, Namlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Namlı ve beraberlerindeki heyetler yer aldı.

Belediye Başkanı Aşgın’ı ziyaret edenler yeniden göreve seçilmesi nedeni ile kutlarken, heyetlere nazik ziyaretleri için teşekkür eden Halil İbrahim Aşgın da çalışmalarında başarı diledi.