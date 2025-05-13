İhracattaki güncel durumu açıklayan Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, 2025'inn Ocak-Nisan döneminde Türkiye genelinde 17 şehir 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleşti.

2025 yılının Ocak-Nisan döneminde ilişkin ihracat verilerine göre 17 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi, 45 ilde ise ihracat artışı kaydedildi.

EN YÜKSEK İHRACATA SAHİP ŞEHİRLER

2025 Nisan ayında iller bazında en fazla ihracat yapan 5 şehir ve ihracat oranları şöyle oldu:

İstanbul: 4 milyar 151 milyon dolar

Kocaeli 2 milyar 840 milyon dolar

İzmir 1 milyar 981 milyon dolar

Bursa 1 milyar 520 milyon dolar

Tekirdağ 1 milyar 79 milyon dolar

ÇORUM DA İHRACATINI ARTTIRDI

Kocaeli ihracatta 2'inci sırada yer almakla birlikte geçen senenin aynı ayına göre ihracatını en fazla artıran şehir oldu. Kocaeli ihracatı 501 milyon dolar yukarı çekti. Bursa ise 210 milyon dolarlık artış kaydetti ve ihracatını en çok arttıran ikinci şehir oldu. Ankara, 131 milyon dolarla üçüncü sırada yer alırken, onu 123 milyon dolarla Çorum ve 88 milyon dolarla Tekirdağ takip etti.