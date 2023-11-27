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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Asgari ücret belirlenirken müzakereler, üçlü mekanizmayla yürütülüyor. Sadece kamunun perspektifi, zammı belirlemekte yetmez. İşçi, işveren tarafları da var. Sosyal diyalog mekanizması yürütülmeden perspektif belirtmek doğru olmaz. İşverenler de işletmelerin devamlılığı, kayıt dışılığın önlenmesi gibi yaklaşımlarla masada olacaktır. Tarafların söyleyeceklerini görelim” ifadelerini kullandı. Yılmaz, komisyonun ilk toplantısını 1 Aralık’ta yapacağını paylaştı.

Emekli maaşlarına yönelik ocak zammına da değinen Yılmaz, “7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım” dedi.