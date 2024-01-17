Eray Sönmez tarafından işletilen Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi No: 30/A (Adalet Sarayı karşısı) adresinde faaliyetlerine devam eden Sönmez Otomasyon Gayrimenkul firması profesyonel hizmetleri ile hem alıcılara hem de satıcılara güvenli bir ortam sunmaya devam ediyor.

Araç alım satımı başta olmak üzere bağ, bahçe, bina, arsa gibi gayrimenkul satışını da başarı ile yürütmeye devam ettiklerini vurgulayan Eray Sönmez aynı zamanda Çorumlulara her alanda danışmanlık hizmetleri de sunduklarını dile getirdi. Sönmez gayrimenkul veya araç alım satımı yapacakları firmalarına davet etti.