MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı'nın da hazır bulunduğu istişare toplantısına İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, KAÇEP Başkanı Kudret Özoğul, ilçe başkanları, ilçe belediye başkan aday adayları ve parti yöneticileri katıldı.

İstişare toplantısında konuşan MHP İl Başkanı Çıplak, Çorum'da Cumhur İttifakı'nın ruhuna yakışır şekilde hareket ettiklerini belirterek, hedeflerinin 16 belediyenin 16'sını da almak olduğunu söyledi.

14 ilçe başkanlığı, 2 belde başkanlığı ile seçimlere hazır olduklarını dile getiren Mehmet İhsan Çıplak, 39 belediye başkan aday adayı ile seçimlere güçlü tek vücut girdiklerinin altını çizdi.



“Genelden yerele birlik, ülkede yönetimde dirlik” parolası ile başarılı bir seçim tamamlama hedefinde olduklarının üzerinde duran Çıplak, “Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’nin emrinde kınından çıkmış birer Zülfikar gibiyiz. Zalime korku, dosta güven vermekteyiz. Doktrinlerimizin yol göstericiliği ve ülkücü şehitlerimizin bizlere verdiği sorumluluk ile şahsi menfaatlerden uzakta, davamızın bilincindeyiz. 31 Mart'ta gerçekleşecek olan seçimlerde birlik ve beraberlik içinde 16 belediyenin 16'sını da kazanma hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

MHP Milletvekili Vahit Kayrıcı ise, “Genelden yerele birlik, ülkede yönetimde dirlik” hedefiyle yerel seçimlere hazırlandıklarını belirterek, Cumhur İttifakının seçimlerden zaferle ayrılacağını kaydetti. Birlik beraberlik içerisinde Çorum'da 16 belediyenin 16'sına da talip olduklarının altını çizen Kayrıcı, bu hedef doğrultusunda gece gündüz demeden çalışıp Çorum'da da zaferle sonuçlanan bir seçim süreci geçireceklerini sözlerine ekledi.