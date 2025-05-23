Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Altınbaş Köyü mevkiinde bir yakıt istasyonunda İ.T.(50) ile İ.K.(37) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleri ile yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan İ.T.'nin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.