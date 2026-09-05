Akaryakıttaki yükselişin yalnızca araç sahiplerini kapsayan bir durum olmadığını vurgulayan Kadi Boruç, zam dalgasının gıdadan ulaşıma kadar her alanda enflasyonu tetiklediğini belirtti.

Akaryakıta gelen zamların doğrudan bir “maliyet zinciri” yarattığını dile getiren Kadir Boruç, pompa fiyatlarındaki rekor seviyelerin vatandaşın alım gücünü tamamen eritme noktasına getirdiğini ifade etti.

Belediye Meclis Üyesi Boruç, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Benzinin 78 TL’yi, motorinin ise 90 TL’yi aşması kabul edilebilir bir tablo değildir. Vatandaşımız artık aracına yakıt koyarken iki kez düşünmek, kontağı çevirmeden önce hesabını yapmak zorunda kalıyor. Bugün pompa fiyatlarına yansıyan her zam; nakliye maliyetlerini, çiftçimizin üretim giderlerini ve esnafımızın girdi maliyetlerini doğrudan artırıyor. Dolayısıyla akaryakıt zammı, ertesi gün etiketlere yansıyarak pazardaki, marketteki her vatandaşın mutfağına giriyor”

“MAAŞLAR YERİNDE SAYARKEN TEMEL GİDERLER KATLANIYOR”

Gündelik hayatın en temel ihtiyaçlarının dahi sürdürülemez maliyetlere ulaştığını savunan Boruç, gelir ve gider arasındaki makasın giderek açıldığına işaret etti. Vatandaşın işine, okuluna ya da hastaneye giderken ulaşımdan tasarruf etmeye çalıştığını belirten Boruç, vergi ve maliyet yüklerinin acilen gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi: “Vatandaşımızın geliri sabite yakın kalırken temel yaşam giderleri her geçen gün yükseliyor. Akaryakıt artık lüks bir tüketim değil, gündelik hayatın sürdürülebilmesi için zorunlu bir ana gider kalemidir. İnsanlar çocuklarını okula bırakırken, hastaneye ulaşmaya çalışırken dahi maliyet hesabı yapmak zorunda bırakılmamalıdır. Hükümetin ve ilgili makamların akaryakıt üzerindeki vergi yükünü acilen yeniden değerlendirmesi ve halkın üzerindeki bu baskıyı hafifletmesi şarttır”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ

“ÇÖZÜM ÜRETİLİNCEYE KADAR KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”Yerel siyasetçiler olarak sahadaki tabloyu ve halkın taleplerini dile getirmekle yükümlü olduklarını belirten Kadir Boruç, ekonomi politikalarının halkın alım gücünü koruyacak şekilde revize edilmesi gerektiğini vurguladı.Sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten YRP Belediye Meclis Üyesi Boruç, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizim anlayışımıza göre, milletimizin yaşadığı ekonomik darboğazı görmezden gelmek mümkün değildir. İnsanımızın nefes almaya, alım gücünün korunmasına ihtiyacı var. Hayat pahalılığıyla mücadelede somut ve kalıcı adımların atılması ertelenemez bir sorumluluktur. Yeniden Refah Partisi olarak vatandaşımızın cebini, mutfağını ve geleceğini doğrudan ilgilendiren tüm sorunları gündeme taşımaya ve çözüm önerilerimizi paylaşmaya kararlılıkla devam edeceğiz”