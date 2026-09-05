ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Umut Radyo Genel Yayın Yönetmeni Meltem Danışman Çınar ile birlikte yaptıkları canlı “Çorum Güncesi” programında, “mutlak butlan” kararını hukuk dışı gördüğünü, başta sosyal demokratlar olmak üzere, demokratların çoğunluğunun bu doğrultuda düşündüklerinin netleştiğini belirterek, demokrat tabanın ağırlıklı olarak Yeni Parti’ye yöneldiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi CHP’nin, Atatürk ilkelerine ve cumhuriyet değerlerine bağlı herkesin kalbinde en müstesna yere sahip olduğunu, ancak, ülkemizde siyaseti dizayn eden güçlerin, mevcut iktidarın devamını sağlama adına CHP’yi parçalamaya yönelik oyunlar tezgâhladıklarını belirten Yolyapar, “Ancak, hesaplarına uygun bir bölünmeyi sağlayamadıkları kanısındayım” dedi.

Milletvekili ve belediye başkanı transferlerinin, demokrasi adına çirkin görüntüler oluşturduğunu, bir yandan muhalif belediye yöneticilerine şafak baskınları devam ederken, diğer yandan iktidara yakın isimlerin de üzerine gidiliyormuş gibi bir izlenim uyandırılmaya çalışıldığını anlatan Mehmet Yolyapar şöyle konuştu:

“Ben, hiç kimseye kefil olamam. Ama, muhaliflerin nasıl ölçüsüzce üzerlerine gidildiğini vicdan sahibi bir insan olarak görüyorum. Herkes hakkında soruşturma açılabilir de, en ağır şekilde tutuklu yargılama yoluna gitmek nedir? Hakkında soruşturma açıldığını öğrenip yurt dışından gelen insanın, kaçma şüphesi var diye tutuklanması komik değil mi?”

“Türkiye’de terörün sona erdirilmesini en fazla Atatürkçüler ve demokratlar ister. Çünkü, onların temel ilkeleri barış ve insan haklarıdır, hukukun üstünlüğüdür. Ama, iç siyasette yargı sopasını kullanarak muhalifleri ezmeye kalkıp, düne kadar terörist diye nitelenenlere olağanüstü konfor alanları açmaya kalkışılmasını anlamak kolay değildir. Demokrasiyi ve hukuku işletelim, AYM ve AİHM kararlarını uygulayalım, ondan sonra da silah bırakacak teröristleri legal siyasetin içine çekmek için hep birlikte seferber olalım.”

“ÇORUM FK KÜME DÜŞMEZ”

Meltem Danışman Çınar, Çorumluların, Çorum Futbol Kulübü’nün hafta sonu Beşiktaş deplasmanında 6-2 gibi farklı bir skorla yenilmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, Yolyapar’a takımın durumu ile ilgili görüşlerini sordu. Çorum FK’nın Süper Lig’e çıkmasının Çorum için adeta bir milat olduğunu, sanayileşmede, ihracatta Türkiye’nin süper ligine çıkan, tarihi zenginlikleri ve kültür değerleri bakımından zaten Türkiye’nin süper illerinden biri olan Çorum’un, futbol sayesinde daha tanınır ve görünür hale geldiğini anlatan Mehmet Yolyapar şunları söyledi:

“Çorum FK bu sezon çok güçlü bir kadro kurdu. İlk üç haftada Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanlarının denk gelmesi talihsizlikti ve zaten bu üç haftada öngörülebilen puan sayısı 3’tü. Asıl kayıp, iç sahadaki Kasımpaşa yenilgisi oldu. Dolayısıyla, ben bu üç haftadaki kaybın 2 puan olduğunu düşünüyorum. Farklı Beşiktaş yenilgisini ise hemen tamamı değişen takımın henüz oturmamasına bağlıyorum. Çorum FK, bu haftaki Eyüp maçıyla birlikte tırmanışa geçecek ve ligde orta sıralarda kendisine kalıcı bir yer bulacaktır diye inanıyorum.”

“KENTSEL DÖNÜŞÜM UMUT VERİCİ”

Meltem Danışman Çınar, Kale ve Gülabibey mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının olumlu ilerlediğini vurgulayarak bu konudaki değerlendirmesini sorması üzerine de Yolyapar, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum üzerinde ciddi bir sempatisinin oluştuğunu ifade ederek, “Başkan Aşgın’ın Ankara’daki sempatisi Çorum’a önemli faydalar sağlıyor, bunun pek çok örneklerini görüyoruz” dedi.

Tarihi meydan düzenlemesi başta olmak üzere Belediyece uygulanan projeleri başarılı bulduğunu, Gazi Caddesi’nin ve Bahabey Caddesi’nde bir bölümün asfaltının yenilenmesini de takdirle karşıladığını belirten Mehmet Yolyapar, “Başkan Aşgın, Umut Radyo’nun bu programında pek çok ‘ilk’leri açıkladı ve bunlar birer birer tahakkuk ediyor. Kentsel dönüşüm ve Çimento Fabrikası’nın yerindeki yeni kentleşme ile birlikte Çorum’un bambaşka bir görünüm kazanacağına inanıyorum” diye konuştu.

“KÜRESEL ISINMA ÜRKÜTÜCÜ”

Duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, program arkadaşı Meltem Danışman Çınar’ın Nepal’deki sel felaketini hatırlatarak ‘küresel iklim krizinin nereye doğru gittiği’ sorusunu yanıtlarken de şöyle konuştu: “Nepal’deki felaketin görüntülerini büyük endişe ve derin acılarla, yüreğimiz burkularak izledik. Küresel ısınma, bu şekilde milyonlarca yıllık buzulların kopması, çözülmesi sonucunu doğurmaya devam edecekse, dünyayı çok daha büyük felaketler bekliyor demektir.”

* “Sanayi ülkeleri, maalesef küresel iklim dengelerini bozmaya devam ediyor, dünyayı belirsiz bir sona sürükleme pahasına, kirli üretim çarklarını durdurmaya yanaşmıyor. Hep söylediğimiz gibi, neoliberalizm adı altında vahşi kapitalizm dünyaya egemen oldu. Ne yazık ki insanlık felakete, az gelişmiş ülkelerin halkları ise daha derin bir sefalete sürükleniyor.”