Başarılı öğrencileri tebrik eden Vali Ali Çalgan, elde edilen derecelerin yoğun emek ve gayretin sonucu olduğunu belirterek, öğrencilerin başarısında katkısı bulunan aileleri, öğretmenleri ve okul yöneticilerini kutladı.

Öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Vali Çalgan, “Sevgili gençler, hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Siz yüzümüzü güldürdünüz, bizi onurlandırdınız, gururlandırdınız. Siz bizim yüz akımızsınız” dedi.

Öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmeleri tavsiyesinde bulunan Vali Çalgan, başarının süreklilik gerektirdiğini belirterek, “Başarı, bisiklete binmek gibidir. Pedal çevirmeyi bıraktığınız anda hızınız azalır ve ilerlemekte zorlanırsınız” ifadelerini kullandı.

YKS’de başarılı olan öğrencilerin iyi fakültelerde eğitim hayatlarına devam edeceklerini belirten Vali Çalgan, üniversite eğitiminin lise ve ortaokuldan farklı olduğunu söyledi.

Üniversitenin yalnızca akademik bilgi edinilen bir yer olmadığını vurgulayan Vali Çalgan, öğrencilerin eğitimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirterek, “Bir taraftan eğitiminize devam ederken diğer taraftan sosyal ve kültürel alanlarda kendinizi geliştirin. Kendinizi her yönden yetiştirmeye gayret edin” dedi.

Başarılı öğrencilerin bir bölümünün eğitim hayatına Çorum dışında devam edeceğini ifade eden Vali Çalgan, gençlerin gittikleri yerlerde şehri temsil edeceklerini belirterek, “Her biriniz, şehrimizin birer elçisi olacaksınız” dedi.

Çocukların iyi yetişmesi, hayata hazırlanması ve sorumluluk sahibi bireyler olarak topluma kazandırılmasının önemine değinen Vali Çalgan, “Topluma yük olan değil, toplumun yükünü alan; ülkesine ve milletine katma değer sağlayan bireyler olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Başarıda öğrencilerin kendi emeklerinin yanı sıra ailelerinin, öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin de büyük katkısı bulunduğunu belirten Vali Çalgan, çocukların ruhsal ve bedensel gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Devletin öğrencilere sunduğu imkânların da başarı sürecinde önemli olduğunu ifade eden Vali Çalgan, gençlerin topluma ve devlete karşı sorumluluklarını unutmamaları gerektiğini söyledi.

Vali Çalgan, “Sizin bu topluma bir borcunuz var. Devletimize bir vefa borcunuz var. Çünkü bugünlere gelmenizde, sizlere sağladığı imkânlarla devletimizin büyük katkısı bulunuyor” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK

Gençlerin bu sorumluluğun farkında olduğuna inandığını belirten Vali Çalgan, “bu derecelerin sizin kişisel başarınız olduğu muhakkak ancak topluma olan vefa borcumuzu da asla ve asla unutmayacağız. Sizler, bu sorumluluğun farkında olan evlatlarımızsınız” ifadelerini kullandı.