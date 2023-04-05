Alınan bilgiye göre Günay, 13 Mart'ta AK Parti Çorum İl Başkanlığı görevine başlayan Günay, 29 Mart Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında otoparktaki aracına giderken Valilik ek bina yanındaki alanda saldırıya uğradı.

Darbedilen Günay, darp raporu aldıktan sonra Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, yağmaya teşebbüs ve darp iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Günay, suç duyurusunda kendisini, aralarında köy muhtarlarının da olduğu 5 kişinin darbettiğini iddia etti.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

Öte yandan saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.