Türkiye’nin en zengin 50 ismi arasında yer alan ve 1.5 milyar dolarlık servetiyle Forbes listesinde 41. sırada bulunan Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı, düğününü İstanbul ya da yurtdışındaki lüks mekânlarda değil, memleketi Çorum’da, Ahlatcı Metal Rafinerisi'nin bahçesinde gerçekleştirdi.

Bu tercih, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Ömer Ekinci’nin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirme büyük ilgi gördü. Ekinci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“1.5 Milyar Dolarlık servetiyle Türkiye’nin 41. zengini Ahmet Ahlatçı oğlunun düğününü Çorum’daki Ahlatçı Metal Rafinerisinin bahçesinde yaptı. İstanbul’daki en pahalı otellerinden birinde yapabilirdiyi geçiyorum, adam o oteli çok rahat satın alabilirdi. Genellikle Anadolu’dan çıkan zenginler çıktıkları şehri pek beğenmezler. Ahlatcı binlerce önemli ismi İstanbul’dan, Ankara’dan Çorum’a getirtti, onlara Çorum’u gösterdi, gezdirdi. Nereden bakarsan bak kral hareket.”

Muhabir: NURDAN AKBAŞ