Çorum Yayla Haber Gazetesi muhabiri Ebru Çalık'ın babası Muhterem Düztaş (67), hayatını kaybetti.

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kıreymir Köyü nüfusuna kayıtlı, Zeliha Düztaş'ın eşi, İzmir'de yaşayan Erdem Düztaş ve gazeteci Ebru Çalık'ın babası Muhterem Düztaş vefat etti.

Çağpa Gıda Satış Yöneticisi Savaş Çalık'ın da kayınbabası olan Düztaş’ın cenazesi Çorum Hacıbektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda saat 14.00'de yapılan helallik töreninin ardından Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kıreymir Köyü'ne götürülerek köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Hacı Odabaş, Çorum Basın Derneği Başkanı Erkan Karaca başta olmak üzere çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi