Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleşen programa Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Hak-İş Sendikası İl Temsilcisi Mustafa Köroğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.



Devamında bir konuşma yapan AGD Çorum Şube Başkanı Emrah Bacaksız, “Bugün yeryüzünde Siyonist ve Emperyalist güçler İslam ülkelerinde ve mazlum coğrafyalarda zulümlerine devam etmektedir. Zulmün ve terörün tüm yüzlerini gördüğümüz zamanlardan geçmekteyiz. İslam âlemi ve mazlum coğrafyalar her gün ağır bedeller ödemeye ve acılar çekmeye devam ediyor. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa, kutsal toprağımız Kudüs, Filistin; Gazze uluslararası camiada meşruiyeti bulunan ve devlet olarak tanınan, fakat gerçekte bir terör örgütü olan İsrail’in saldırılarıyla işgal altındadır. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Mescid-i Aksa’nın işgal altına olması sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Kudüs’ün işgal altına olması Araplarla İsrail arasında bir mesele değildir. Mescid-i Aksa da, Kudüs de, Filistin toprakları da tüm ümmetin meselesidir” dedi.

Ezgi sanatçısı Osman Gündüz ile Diyanet İşleri Uzmanı Fatih Yıldız’ın sahne aldığı programda, sinevizyon gösterimi ve şiir dinletisine de yer verildi.



SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI'NDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

Konferansın ardından Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye giren 1. Sungurlu Anadolu Lisesi öğrencisi Berat Çakır, 2. Sungurlu Anadolu Lisesi öğrencisi Berat Muhammed Vargeloğlu ve 3. Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Erkoç’a ödülleri verildi.