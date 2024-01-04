Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında personeli kutladı. Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ramazan Yıldızhan, Başhekim Yardımcısı Dr. Demet Danacı ve Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları pasta keserek kutlama yaptı.

Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: “Her şartta her zorlukla mücadele eden, saat ve sınır tanımayan, sağlık hizmetlerinin hastane dışındaki en önemli ayağı olan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları kahramanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ederiz” denildi.