Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki marangoz utası Abdullah Toprakçı, Şahinbey Belediyesine bağlı Konak Mahallesi'nde bulunan küçük marangoz dükkanında tahta beşik, tahta oyuncak, sandık, sandalye, masa, ekmek tahtası, baston, kürsü, kaşık gibi eşyaları üretiyor. Toprakçı, marangozluğun meslekten daha çok sanat işi olduğunu ifade etti.

“TEKNOLOJİYE DİRENİYORUM”

Teknolojiye rağmen el emeği ile ürettiği ahşap eşyalar ile geçimini sağlayan marangoz ustası Abdullah Toprakçı, “1948 yılında bu işe başladım ve geçimimi burada ürettiğim ahşap eşyalardan sağlıyorum. El sanatlarını çok sevdiğim için de devam ettirmek istiyorum. Teknoloji geliştikçe makineleşme artıyor ama maddi durumumdan dolayı teknolojiye direniyorum. Mesela ben bir oklavayı elimle yapıyorum fabrikada ise makinelerde çıkıyor. Aramızdaki en büyük fark emek. Benim ürettiklerim el emeği oluyor ve yaptığım eserlerden zevk duyuyorum” dedi.

“GENÇLER BURAYA GELEREK SANAT VE ZANAAT ÖĞRENSİNLER”

Marangozluk mesleğinin bir sanat işi olduğunu söyleyen Toprakçı, gençlerin öğrenmesi gerektiğini ifade ederek, “Ben atölyemde tek başıma çalışıyorum ve evime ekmek götürüyorum. Buradan ben genç çocukların ailelerine seslenmek istiyorum. Benim yaptığım eserlere baksınlar ve çocuklarını getirsinler onlarda aynısını yaparak vatana, millete faydalı olsunlar, sanat ve zanaat öğrensinler tek istediğim bu” ifadelerini kullandı.

“MUTLULUĞUMU ESERLERE YANSITIYORUM”

Ürettiği ahşap ürünlerin kaliteli olduğunu ve müşterilerinin memnun kaldığını aktaran Toprakçı, “Yaptığım meslekte çok huzurluyum çünkü işimi seviyorum bunu da eserlerime yansıtıyorum. Tüm ürün ve eserlerimin uzun ömürlü olması için ağaç bir yana tutkalın ve çivinin kalitelisine de önem veriyorum. Bunu bilen herkes benden memnun olduğu için gidip başka yerden tahta kaşık bile almıyor” diye konuştu.

Yaşından dolayı mesleğini icra etmekte zorlandığını ifade eden Toprakçı, marangozluk mesleğini sağlığı el verdikçe sürdürmek istediğini söyledi.