YAZIKLAR OLSUN !..

Çorum Osmancıklı şehit Uzman Çavuş Soner Özdemir´in adının verildiği parkın tabelası, kendini bilmez bir maganda tarafından kırıldı. Şehidin isminin yer aldığı tabelanın kırılması, kamu malına zarar verilmesi ve şehitlere yapılan saygısızlık, Osmancıklı vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.

Vatandaşlar, “Bu kadarını da beklemezdik. Şehit isminin yer aldığı tabeladan ne istiyorlar doğrusu anlam veremedik. Olayı yapan kişi veya kişileri şiddetle kınıyor ve Allah’a havale ediyoruz. Lütfen biraz duyarlı olalım. Bu memleket hepimizin. Şehitlerimiz bizim için, ülkemiz için kan döktü. Bu olayı gerçekleştirenler kamu malına zarar vermekten ziyade şehitlerimize saygısızlık yapmıştır. Bunu yapan kişi veya kişilerin en kısa zamanda yakalanarak hak ettikleri cezanın verileceğine inanıyoruz” dediler.

(Mustafa ULUSOY)