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Daha temiz bir Çorum için

Çorum Belediyesi, il genelinde bir yandan Koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da mıntıka temizliklerine ara vermeden devam ediyor.

Daha temiz bir Çorum için

Çorum Belediyesi, il genelinde bir yandan Koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da mıntıka temizliklerine ara vermeden devam ediyor.

06 Nisan 2020 Pazartesi 18:58
Daha temiz bir Çorum için

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Tesisler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü personelinden oluşan ekipler cadde, sokak ve boş arsalarda hummalı bir çalışma yürütüyor.

“Hemşehrilerimizin sağlığını korumak için bu dönemde temizlik çalışmalarımızı daha da artırdık” diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Koronavirüs tedbirleri kapsaımında Çorum Belediyesi olarak çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yaptığımız çalışmalarda hemşehrilerimizin sağlığı ve mutluluğu için ön safta çalışıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarımızla aşkla çalışıyoruz” dedi.

Her mevsim ve her şartta bizim için Çorum için çalıştıklarını kaydeden Başkan Aşgın, “Oluşturduğumuz ekiplerimiz, cadde, sokak ve kaldırımlarda gerçekleştirilen çalışma ile yol kenarına ve boş arsalara gelişi güzel atılan şişeler, poşetler, araç lastikleri ve ambalaj atıkları topluyor. Görüntü kirliliğine, kötü kokuya yol açan ve doğaya zarar verebilecek tüm atıklar titizlikle ortadan kaldırılıyor. Çevreyolu, Gıda Toptancılar Sitesi, Ticaret Borsası ve Hal Müdürlüğü etrafında ekiplerimiz çalışmalarını tamamladı. Şehrimizin genelinde aralıksız devam eden temizlik çalışmaları sonrasında virüs salgını gittiğinde tüm Çorumlular dışarı çıkıp caddeleri, sokakları, parkları daha farklı görecekler. Karşılarında daha temiz bir Çorum olacak. İşini aşkla yapan, temiz bir Çorum için gece gündüz çalışan güler yüzlü mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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