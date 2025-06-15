Yozgat’ta hayvan otlatmaya çıkan besiciler açık alanda kenelerle karşılaşmaya devam ediyor.

Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabasında besicilik yapan Lokman Atıl, hayvanları otlattığı esnada gördüğü keneleri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde kenelerin oldukça hızlı hareket ettiği, insanların vücut ısısını algılayarak yön değiştirdiği görüldü. Kenelerin sayısında son 3 yılda artış olduğunu düşünen Atıl, yemek yemek için oturdukları otlaklarda sıkça keneye rastladığını ifade etti.

"Kenenin radarına girince kaçamıyorsun"

Çektiği görüntülerde kenenin hareketine dikkat çeken Atıl, "Video çekerken ne tarafa dönsek kene o tarafa geldi. Keneden kaçma şansımız yok. Üstümüzdeki beyaz kıyafetler sayesinde daha çabuk keneleri fark ediyoruz. Hayvanlarımıza da kene çok geliyor. Hayvanların göğsünde memesinde yaralar oluştu. Doğal tarımın yapılmaması, tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımı, yağışların az olması kenelerin artmasına neden oluyor" dedi.

Editör: İHA AJANS