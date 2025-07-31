“İYİ Parti olarak, terör örgütü PKK’nın elebaşı Apo’yu meşrulaştıran hiçbir yapının, hiçbir oluşumun içinde olmadık, olmayacağız. Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, Türklüğe ve milletimizin birliğine sahip çıkmak bizim kırmızı çizgimizdir” diyen İl Başkanı Erkan Yıldız, CHP’nin kendi tabanı ve Türk milliyetçileri olarak mücadele veren onurlu yurttaşların sesine kulak vermeden bu komisyonda yer almayı tercih ettiğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklamasında CHP’ye 2024 yerel seçimlerinde “bir umut” diye verilen oyların gerçek sahibinin millet olduğunu ve kimsenin bu iradeyi çarpıtma hakkına sahip olmadığını anlatan Yıldız; “Bizler, "Apo" denen alçağın adının geçtiği hiçbir masada kukla olmayız! Bizler, Türkiye Cumhuriyeti ibaresini tabelalardan kaldıranlarla, okullardan Andımız’ı sökenlerle, "Ne Mutlu Türk’üm Diyene" sözünden rahatsız olanlarla aynı safta yürümeyiz!

Gelin, hep birlikte mücadele edelim! Çünkü başka Türkiye yok! Ve unutmayın: Türk’ün Türk’ten başka dostu yok! Daha birkaç gün önce, davul zurnayla İmralı’dan bir "Apocu" serbest bırakıldı. Bugün serbest bırakılanlar, yarın "Apo’ya özgürlük" naralarıyla kapımıza dayanacak! Milletimizi bu kirli planlara karşı uyarıyoruz! İYİ Parti olarak durduğumuz yer bellidir: Biz, bu vatanın bölünmez bütünlüğünü, şehitlerimizin aziz hatırasını ve Türk milletinin onurunu sonuna kadar savunacağız! Bu, sadece bir siyasi duruş değil, varoluş mücadelesidir” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi