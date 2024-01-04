Türkiye’de doğan her bebeğin doğumdan sonraki ilk 72 saatte işitme tarama testinin yapılarak, sonuca göre erken dönemde tanı ve tedavi alabilmesi için uygulanan programlar bütünü Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı (YİTP ) olarak uygulanıyor.



İşitme kaybı şüphesi olan ve olmayan bebeklerin belirlenmesindeki ilk adım olması sebebiyle büyük önem taşıyan Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı (YİTP) kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ÇEKÜS biriminde görevli Ebe Hayriye Bükme koordinasyonunda bir eğitim düzenlendi.

Çorum genelindeki hastanelerin İşitme Tarama Ünitelerinde görevli ebe, hemşire ve odyometristlere Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Emin Rençber tarafından 1 günlük teorik eğitimin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan İşitme Tarama Ünitesi’nde ise 1günlük pratik eğitim verildi.

Katılımcılara daha sonra eğitimle ilgili belgeleri de dağıtıldı.