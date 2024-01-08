Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet veren YEDAŞ, enerji sürekliliğini sağlamak amacıyla tüm iş risklerini izleme, gözden geçirme, iyileştirme ve sürdürme gereksinimlerini yerine getirerek “İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi”ni alan ilk elektrik dağıtım şirketi olma başarısını gösterdi. Oluşabilecek enerji kesintilerini öncesinde öngörerek riskleri en aza indiren YEDAŞ, tüm süreçlerinde olduğu gibi kriz durumlarında da müşteri memnuniyetini gözetiyor. Müşteri memnuniyeti ve şeffaflık ilkelerini benimsemeleri ise bu sertfikayı almalarındaki temel etken.

“TEMEL ETKEN RİSKLERİMİZİ GÖRMEK

VE BU RİSKLERİ YÖNETMEK”

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hedef ve stratejilerimiz doğrultusunda, kaliteli hizmet için uzun yıllardır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu belgeyi almamızdaki temel etken, hedeflerimize ulaşmak için risklerimizi görmek ve bu riskleri doğru yönetmek oldu. Bunun en güzel örneği yaşadığımız doğal afetler. YEDAŞ olarak çok fazla hava muhalefeti ile karşı karşıya kalıyoruz. Karşılaştığımız her durum için sağlam bir planlama ile riskleri en aza indiriyoruz. Anlık gelişen durumlarda sahada çalışan ekiplerimize takviyelerde bulunuyor, tehlike durumları tespit ederek önlemler alıyoruz. Bu da en az hasarla süreçleri atlatmamızı sağlıyor. İş sürekliliğinin temel gereksinimleri olan acil durum planlarımızı sürekli olarak güncelliyor, yaşanan ani krizlerde sağladığımız enerjinin kalitesinden ödün vermiyoruz. YEDAŞ olarak benimsediğimiz ilkeler oldukça değerli, kesintisiz ve kaliteli enerji için her zaman bu ilkeler çerçevesinde hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.