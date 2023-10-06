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Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Hitit Üniversitesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında yapılan “Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Dış Ticaret Eğitim Programı” protokol imza töreni gerçekleştirildi.



Törende; Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın, Hitit Üniversitesi İİBF Finans ve Bankacılık Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) İl Koordinatörü Musa Erdal hazır bulundu. Protokol, ilgili kurum ve kuruluş yetkililerinin katılımı ile birlikte imzalandı.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Başaranhıncal; “İmza protokol törenimizde alınan kararların ülkemize ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.