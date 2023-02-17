CHP, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptı.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er, “Ülkemiz için asrın felaketi tek adam rejimidir. Açıkça ifade etmek gerekirse Erdoğan'dır. Asrın felaketi, asrın cinayetidir, asrın ihanetidir, asrın beceriksizliğidir” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük sorunlardan birisinin de tek adam rejimi olduğunu dikkati çeken Ümit Er, yönetim sisteminin deprem felaketinde alınan acı sonuçları katladığını, insanların göz göre göre enkaz altında can verdiğini kaydederek, “Halkın oylarıyla ülkenin başına felaket gibi çöken bu beceriksiz iktidarı biz değiştireceğiz. Ama sadece iktidarı değiştirmek yetmez. Asıl değişmesi gereken tek adam zihniyetidir. Açgözlülük, hırs, kibir zihniyetini temelinden kazıp atacağız” şeklinde konuştu.

İl Başkanı Er, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“BU FELAKETİ DAYANIŞMA İÇİNDE AŞACAĞIZ”

“Acımız tarifsiz. Deprem felaketinde yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

6 Şubat'ta yaşadığımız depremin ardından Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde, "Bu felaketi dayanışma içinde aşacağız" diyerek yola çıktık. O günden bu yana yaralarımızı sarmak için özverili bir çalışma sürdürüyoruz.

Deprem öncesinde ve sonrasında yaşanan sorumsuzluk, denetimsizlik, liyakatsizlik, yağma, hırsızlık; "devlet nerede?" sorusunu gündeme getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak, Sayın Genel Başkanımızın da ısrarla vurguladığı şekilde, bir kez daha söylüyoruz:

“TEK ADAM REJİMİ DEVLETİ FELÇ ETTİ”

Vatandaşlarımızın kanı iktidarın elindedir. İktidar başkanlık sistemini getirmiştir. Tek adam rejimi devleti felç etmiştir. Devlet yönetilemez bir hale getirilmiştir. Tüm bu yaşadıklarımızın baş sorumlusu tek adamdır ve onun ülkemize dayattığı rejimdir.

Devleti yönetme sorumluluğunu üstlenen iktidar, depremin ilk anlarından itibaren koordinasyonu sağlayamamıştır. En kritik saatler olan ilk 48 saatte deprem bölgelerine müdahalede geç kalınmış, vatandaşlarımızın enkaz altında can vermelerine seyirci kalınmıştır. Beceriksizlikleri on binlerce insanımızın canına mal olmuştur.

İnsanlarımız enkaz altında inlerken, eğitimli ve deneyimli kahraman Mehmetçiğimiz kışlalarında bekletilmiştir.

Tüm yardım ve kurtarma faaliyetlerinin koordine edildiği sosyal medyaya yasak getirilmiş, ağırlaştırılmıştır. Bununla da kalmayıp soru soran gençler, gazeteciler, bilim insanları gözaltına alınmıştır. Enkaza yardıma koşan kurumlara zorluklar çıkarılmıştır.

Genel Başkanımızın "Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın" çağrısıyla iktidar geri adım atmak zorunda kalmıştır.

Daha da acısı iktidardakiler, beceriksizlik ve liyakatsizlikle boyutu büyüyen bu felaketi vatandaşlara "kader planı” diye anlatmaya yeltenmişlerdir.

“ASRIN FELAKETİ, ASRIN CİNAYETİDİR”

Onlara göre halkın kader planında molozlar, donarak can vermek; Erdoğan'ın ve şürekâsının kader planında ise ışıltılı hayat ve saraylar vardır.

Tüm bu rezaletler yetmezmiş gibi İletişim Başkanlığı devreye sokularak; "Asrın Felaketi” adı altında iletişim kampanyası başlatmışlardır. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerini koordine edemeyen iktidar, kendi iletişiminin koordinasyonunun peşine düşmüştür. Yaptıkları, acizliklerini ve rezaletlerini normalleştirme çabalarıdır.

Ülkemiz için asrın felaketi tek adam rejimidir. Açıkça ifade etmek gerekirse Erdoğan'dır. Asrın felaketi, asrın cinayetidir, asrın ihanetidir, asrın beceriksizliğidir.

Yıkımın boyutu saygın kuruluşların hazırladıkları raporlarda da yer almaktadır. Bu ağır yıkıma rağmen bir kişi bile istifa etmemiştir.

Kurtarma çalışmalarındaki beceriksizlikleri yetmezmiş gibi tek adam rejimi şimdi de üniversitelerimize ve öğrencilerimizin yurtlarına çökmeye çalışmaktadır. Sorgusuz sualsiz alınan uzaktan eğitim kararıyla gençlerimizin ve ülkemizin geleceği mahvedilmek istenmektedir. Bir kez daha çağrı yapıyoruz: Üniversiteler derhal açılmalı, öğrenciler yurtlarına dönmelidir.

“SEÇİMLER ZAMANINDA OLMALI”

Daha da acısı, tek adam rejimi, felaketleri fırsata çevirmeye çalışmakta, kendini kurtarmak için seçimleri erteleme planları yapmaktadır. Rolü belli isimler öne sürülerek bu konu gündeme taşınmak istenmektedir.

Buradan halkımıza bir kez daha açık ve net söylüyoruz: Seçimler zamanında olacaktır.

Devletin tüm kurumlarının bu gerçeği iyi bilmesi gerekmektedir. Anayasamızın ilgili maddeleri açıktır: Seçim savaş dışında ertelenemez. Savaş durumunda bile kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de, YSK'nın da afet halinde seçimi erteleme diye bir yetkisi yoktur.

Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir şey talep etmesi, demokrasiye darbe girişimi olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu tür bir girişimi bu şekilde ele alacağız.

“1 SAAT BİLE ZAMANINIZ KALMADI”

AKP Genel Başkanının "bana 1 yıl daha verin” mesajı hiçbir şey ifade etmemektedir. Türkiye kendisine tam 20 yıl vermiştir. Artık bu saatten sonra halkın kendisine verecek değil 1 yılı, 1 saati bile kalmamıştır.

Deprem, bu köhnemiş zihniyetin ve bu beceriksiz sistemin de yıkılışı olmuştur. Türkiye'nin büyük bir değişime ihtiyacı vardır.

Halkın oylarıyla ülkenin başına felaket gibi çöken bu beceriksiz iktidarı biz değiştireceğiz. Ama sadece iktidarı değiştirmek yetmez. Asıl değişmesi gereken tek adam zihniyetidir.

Açgözlülük, hırs, kibir zihniyetini temelinden kazıp atacağız.

Bu zihniyet değişimi iktidar değişiminin temel taşları olacaktır.

“KAYBEDECEK BİR DAKİKAMIZ BİLE YOK

ŞEHİRLERİMİZİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ”

Yeni bir zihniyetle, dürüst ekiplerle, ahlaklı siyasetle, doğru kullanılan kaynaklarla, Türkiye'yi hızla toparlayacağız.

Yeni bir çizgi çekeceğiz. Halkımıza mezar olan çürük rant düzeni bir yana, temiz ve ferah bir yana.

Bir avuç çeteyi zenginleştiren sistem bir yana, vatandaşı için çalışan devlet bir yana.

Hırsızlık ve bencillik bir yana, birlik ve insanlıktan yana olma bir yana. Bizim tarafımız net.

Kaybedecek bir dakikamız bile yok.

Şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz.

İmar aflarına son vereceğiz.

Ülkemizi yalandan, hırsızlıktan ve liyakatsizlikten arındıracağız.

Bizi biz yapan değerlerimize, ahlakımıza, vicdanımıza sarılacağız.

Akla ve bilime uyacağız.

Refah dolu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.”

Basın toplatışına İl Başkanı Ümit Er’in yanı sıra; Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, milletvekili aday adayları, il genel ve belediye meclis üyeleri ile bazı partililer de katıldı. (Taner ŞİMŞEK)

