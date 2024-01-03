Muhtarların köyleri ile ilgili taleplerini dinleyen Vali Zülkif Dağlı, taleplerin yerine getirilmesi için ilgili kurumlar tarafından gerekli çalışmaların yapılacağını, sorun ve taleplerin hassasiyetle takip edileceğini ifade etti.

Toplantıya çok sayıda köy muhtarı katılırken, köylerin başta yol, altyapı, ulaşım, eğitim gibi sorunları masaya yatırıldı.

Toplantıya; İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak ile bazı kurumların yetkilileri de katıldı.