Çorum Valisi Ali Çalgan, geçtiğimiz hafta Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen U17 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden ve 61 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazanan İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçisi Özdenur Özmez’i ödüllendirdi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Spor Kulübü Başkanı Mehmet Hazır ve anternör Adem Uysal ile birlikte Özdenir Özmez’i makamında kabul eden Vali Çalgan, başarısından dolayı tebrik ettiği genç güreşçiyi altınla ödüllendirdi. Çalgan, yaptığı konuşmada, “Genç yaşında elde ettiği bu büyük başarı; inancın, disiplinin ve emeğin karşılığıdır. Özdenur sadece bir sporcu değil, aynı zamanda gençlerimize ilham olan bir rol modeldir. Bu başarının elde edilmesinde katkıda bulunan herkese teşekkür ederim" dedi.