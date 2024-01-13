Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın (SYDV), 2023 yılında ihtiyaç sahibi ailelere 786 milyon lirayı aşkın ayni ve nakti destek sağladığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimizde ikamet eden muhtaç vatandaşların, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ihtiyaçları doğrultusunda yapmış oldukları her başvuru herhangi bir ayrım yapılmaksızın değerlendirilmeye alınmaktadır. Başvurular Vakıf personelleri tarafından 1 hafta içerisinde gerekli araştırma ve inceleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Vakıf Mütevelli Heyetine sunulmaktadır. Vatandaşlarımız yıl içerisinde birden çok kez yardım başvurusunda bulunabilmektedir. Vakıf yardımlarına; iletişim kanalları aracılığıyla (telefon, internet), e-devlet üzerinden ve birebir görüşme yöntemi kullanılarak ihtiyaç doğrultusunda (nakit, giyim, yakacak vb.) başvuru yapılabilmektedir” denildi.