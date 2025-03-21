ALTIN FİYATLARINDA REKORLAR DEVAM EDİYOR

Ons altındaki yatay seyire rağmen, gram altın fiyatları rekor tazelemeye devam ediyor. Piyasalardaki belirsizlik ortamı ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, altına olan talebi artırıyor. Uzmanlar, yükselişin devam edebileceğini ancak belirli seviyelerde kar satışlarının gelebileceğini vurguluyor.

KRİTİK DİRENÇ NOKTALARI NELER?

Ekonomist Filiz Eryılmaz, TGRT Haber TV'ye yaptığı açıklamada, altının yükseliş trendinde olduğunu ancak 3.060 dolar seviyesinin önemli bir direnç noktası olarak öne çıktığını belirtiyor. Bu seviyeye ulaşıldığında kar satışlarının görülebileceğine dikkat çeken Eryılmaz, yükselişin devam edebilmesi için bu noktanın aşılması gerektiğini söylüyor.

FED VE KÜRESEL EKONOMİK GELİŞMELERİN ETKİSİ

ABD Merkez Bankası (FED), faiz indirimleri konusunda daha iyimser bir duruş sergilerken, 2025 yılı için üç faiz indirimi beklentisi güçleniyor. Bu gelişme, doların zayıflamasına ve altının daha cazip hale gelmesine yol açabilir. Enflasyon verileri ve küresel piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

GRAM ALTIN 5.000 TL OLUR MU?

Uzmanlar, gram altının 5.000 TL seviyesine ulaşmasının şu an için iddialı bir tahmin olduğunu belirtiyor. Ancak dolar/TL kurunda beklenmedik dalgalanmalar yaşanması halinde bu seviyeye daha hızlı ulaşılabileceği ifade ediliyor.

BORSA İSTANBUL'DA DALGALI SEYİR DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul, son günlerde sert düşüşler yaşarken, yatırımcıların tedirgin olduğu görülüyor. BIST 100 endeksi, kritik destek seviyeleri olan 9.500-9.400 puan aralığında hareket ediyor.