24 takımın katılımı ile gerçekleşen U11 Futbol Ligi önceki gün oynanan final maçının ardından sona erdi. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından 8 takım ilk olarak çeyrek finalde, daha sonra 4 takım yarı finalde kozlarını paylaştı. Önceki gün Vefaspor ile Çorum İdman Yurdu final maçında karşı karşıya geldi. İtfaiye Sahası’nda oynanan final maçında Vefaspor Berkay (2) ve Muhammed Said’in golü ile Çorum İdman Yurdu’nu 3-1 yenerek şampiyon olmayı başardı. Çorum İdman Yurdu ise ikinci olarak tamamladı.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI ÇORUM FK'NIN

Final maçı öncesi aynı sahada Arca Çorum FK ile Sungurlu Belediyespor üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Çorum FK takımı Berat (2), Ömer ve Cihangir’in golleri ile maçı 4-1 kazandı. Sungurlu’nun tek golü ise Melih’ten geldi. Bu sonucun ardından Çorum FK il üçüncüsü olmayı başarırken, Sungurlu temsilcisi ise il dördüncüsü olarak tamamladı.

KUPALAR VERİLDİ

Final maçının ardından Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından kupa töreni düzenlendi. Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, kulüp temsilcileri, antrenörler ve sporcu velileri katıldı. Protokol üyelerinin günün önemine dair yaptıkları konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.