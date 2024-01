Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

Yurt içi ve dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş da soğuk havaya rağmen sabahın erken saatlerinde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temalı etkinliğe katılmak üzere, Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına ulaştı.

Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına ilk kez yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi, gençler de güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, vatandaşlara çay, çorba gibi çeşitli ikramlarda bulundu.

10 binler duaların ardından yürüyüşe geçti

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşte 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.

Yürüyüş güzergahındaki evlerde oturan kadınlar ile bazı vatandaşlar, evlerinde yaptıkları yiyecek ve içecekleri yürüyüşe katılanlara ikram etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yürüyüş boyunca vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Yürüyüş, ilçedeki Ay-yıldızlı Tören Alanı'nda sona erdi.

Alanda, İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tiyatro ekibi, Hüseyin Özer'in yönetmenliğinde canlandırma, Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı da gösteri yapıyor.

Türk Yıldızları ve "Çelik Kanatlar" gösteri yaptı

Programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup şehitler için saygı atışı yapıldı; bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi anlatıldı.

Etkinliği sonunda, Türk Kızılay tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu; Türk Yıldızları ve "Çelik Kanatlar" tören alanı üzerinde gösteri yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Bir destan gününü birlikte yaşadık

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı nedeniyle yapılan yürüyüş sonrası Ay-Yıldızlı Tören Alanı'nda düzenlenen anma programında konuştu.

Bir destan gününü birlikte yaşadıklarını anlatan Bakan Bak, "Yürüyüşe başlamadan Komando Marşı'nı dinleyerek yüreğimiz coştu. İşte bu Türk askeridir. Bu dağlarda aslan parçaları yatıyor. Bizlere düşen bu yiğitleri unutmamak. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu topraklarda, vatanın her köşesinde şehit düşmüş şehitlerimizi anıyoruz. Gençlerimize efsanelerimizi anlatıyoruz, bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin Sarıkamış'a geldiğini dile getiren Bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hep beraber bayrağımızla, coşkuyla, aslan parçası askerlerimizle, onların komutanlarıyla yürüdük. Atatürk'e, Fevzi Çakmak Paşa'ya, Doğu'nun kahramanı Kazım Karabekir'e, şehitlerimize selam olsun. Onları unutmayıp vatanın ilelebet payidar kalmasını sağlayacağız. Allah askerimizin ayaklarına taş değdirmesin. NATO komutanları 'Savaştığınız zaman Türk askeri gibi savaşın.' diyor. İşte biz böyle bir askere sahibiz."

Osman Aşkın Bak, Sarıkamış'ta hüznün yanı sıra gurur ve vatan, millet, bayrak sevdası olduğunu vurgulayarak, "Bize karşı düzenlenen her türlü emperyalist oyunlar ve maşaları, terör örgütleri ne yaparlarsa yapsınlar bu millete diz çöktüremez. Bayrak inmez, ezan susmaz. Vatan, gençler, Türkiye burada. Biz gençlere, bilimi, teknolojiyi anlatıyoruz. TCG Anadolu Gemisi, SİHA'lar, Altay Tankları... Yolun sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti... Vatanımızla, ordumuzla, şehitlerimizle gurur duyuyoruz. Yolun sonunda vatanda şehadet var, büyük Türkiye var." diyerek sözlerini tamamladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Ecdadımız 109 yıl önce burada vatan uğruna gözlerini kırpmadan ölüme yürüdüler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuşmasında, "Hangi taşı yerinden oynatsanız ardında bir destan yatar. Yemen'de susuzluğa direnen Mehmetçiklerin kahramanlığına yalın sıcak şahittir. Çanakkale'de mermilere göğüs geren kahramanların şahidi Gelibolu'nun sert rüzgarlarıdır. İşte şimdi şahidimiz, Sarıkamış'ta, Allahuekber Dağları'nda yağan kardır." dedi.

Sarıkamış Harekatı'nın önemini vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti: "Ecdadımız 109 yıl önce burada vatan uğruna gözlerini kırpmadan ölüme yürüdüler. Atalarımızın bize miras bıraktığı bu vatanı korumak ve gelecek nesillere teslim etmek görevimiz. Onların gösterdiği cesaret ve fedakarlıkların hatırasını yaşatmak en büyük sorumluluğumuz. Bu sorumluluğun büyük bir payı da ne mutlu ki bakanlık olarak bizim sorumluluğumuzda. Kahramanlarımızın emanetlerine yönelik faaliyetlerimizi Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütüyoruz. Bakanlık olarak biliyoruz ki, şehit yakınları ve gazilerimiz bizim ailemizin bir parçası. Onların huzurlu bir hayat yaşamaları için her türlü destekleri sürdürüyoruz."

Son 10 yılda 49 bini aşkın şehit yakını, gazi ve yakınının kamuda istihdamı sağlandı

2014'ten bugüne kadar 49 bini aşkın şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamını sağladıklarını anlatan Göktaş, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında, "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları Projemiz" ile gazileri ve gençleri bir araya getirdiklerini vurguladı.

Bugün aynı şuurla tarih boyunca bu topraklar uğruna verilen mücadeleleri hatırladıklarını ve o mücadelelerin kendilerine yüklediği bilinçle hareket ettiklerini bildiren Göktaş, "Ecdadımız bizlere sadece geçmişin hatıralarını değil, aynı zamanda geleceğe dair umutları da miras bıraktı. Bizler, bu umutları yeşertmek, bu topraklarda huzurun ve refahın her zaman var olmasını sağlamak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Yeni destanlar yazmak için Türkiye Yüzyılı'nın önemini dile getiren Göktaş, şunları kaydetti: "Atalarımız gibi biz de kendi destanımızı yazmak için kararlılıkla ilerleyeceğiz. Hepimiz bu toprakların kahraman evlatları olarak geçmişten aldığımız güç ve ilhamla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bizim de yazacağımız kahramanlık hikayelerimiz gelecek nesillerin yüreğinde yer edecek. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek nesil burada. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın ilk nesli de burada toplanacak. Tıpkı bugün olduğu gibi onlar da aynı heyecan ve gururla gelecekler, ecdadımızın hatırasına sahip çıkacaklar. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Beyaz kar üzerinde dalgalanan al bayrağımız, sonsuza kadar gök kubbemizde dalgalansın. Rabb'im bizlere şanlı bayrağımızın gölgesinde kutsal vatanımızda birlik ve huzur içinde yaşamayı nasip etsin. Kahraman ecdadımızın hatırasını yaşatmak için, soğuk demeden, uzak demeden, Türkiye'nin dört bir yanından gelen siz değerli kardeşlerimle gurur duyuyorum."

Şehitler dualar ve tekbirlerle anıldı

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, dualar ve tekbirlerle yaptıkları yürüyüşün ardından Ay-Yıldızlı Tören Alanı'nda toplandı.

Burada düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi sonrası Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Askerler tarafından şehitler için saygı atışı yapılan tören alanında, bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi anlatıldı.

Protokol konuşmaları sonrası "Türk Yıldızları" ve "Çelik Kanatlar" tören alanı üzerinde gösteri yaptı.