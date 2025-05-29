Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Güvenli köyünde yaşayan F.Z.B. (30), oğlu H.C.B.(9) ile traktöre bağlı tankere su doldurmak için köyün çeşmesine gitti.

Tankere su dolumu esnasında 9 yaşındaki çocuğun traktörün vitesi boşa alması sonucu meydana gelen kazada çocuğun annesi traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı kadın sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren talihsiz kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.