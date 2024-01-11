2023 yılında 84 tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği için makine-ekipman alımı, 33 yenilenebilir enerji, 3 tıbbi ve aromatik bitki işleme tesisi, 3 katma değerli ürün üretim tesisi, 2 süt üretim tesisi, 2 yerel eylem grubu ve 1 soğuk hava deposu tesisi olmak üzere 197 milyon lira yatırım tutarlı 128 projeye 68 milyon lira hibe ödemesi yapıldığını hatırlatan Yalvaçer, bugüne kadar en yüksek tutarda hibe ödemesi 2023 yılında yapıldığını ifade etti.

Kurulu güç kapasitesi 15 MW olan, 122 milyon lira yatırım tutarlı, çatı ve duvar yüzeylerine kurulan 33 yenilenebilir enerji projesine 34,8 milyon lira hibe ödendiğini açıklayan Yalvaçer, bu yıl ödenen hibenin yüzde 50’sinin yenilenebilir enerji projelerine yapıldığını bildirdi.



88 milyon liralık proje başvurusu alındı

2023 yılı Ağustos ayında hayvancılık ile işleme ve pazarlama sektörleri için makine-ekipman alımına yönelik 13. Başvuru Çağrı ilanına çıkıldığını hatırlatan Yalvaçer, “Bu çağrıda 21,1 milyon lira yatırım, 13,7 milyon lira hibe tutarlı 4 hayvancılık ve 66,9 milyon lira yatırım, 43,5 milyon lira hibe tutarlı 6 işleme ve pazarlama sektörü projesi alınmıştır. Toplam 88 milyon lira yatırım ve 57,2 milyon lira hibe tutarlı 10 başvurunun il koordinatörlüğümüzdeki işlemleri tamamlanarak, proje değerlendirme ve seçim süreçleri için kurum merkezimize gönderilmiştir” dedi.





Yatırımlar 600 milyon lirayı aştı

Yatırımların 600 milyon lirayı aştığını dile getiren Yalvaçer, “Bilindiği üzere; süt, yumurta, kırmızı ve beyaz et üretimi ile süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri, et parçalama ve işleme tesisleri ile kesimhaneler, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve depolanması, bitkisel üretim, mantarcılık, seracılık, arıcılık, katma değerli ürünler, el sanatları, kırsal turizm, makine parkları, su ürünleri yetiştiriciliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını içeren projelerin yapım işleri, makine-ekipman alımları, proje hazırlık giderleri ve görünürlük harcamalarına sektörüne göre değişmekle birlikte 5 bin avro ile 3 milyon avro arasında kalan kısmına yüzde 50 ile yüzde 70 arasında hibe veriyor, aynı zamanda yatırımlardaki harcamaları KDV ve diğer vergilerden de muaf tutuyoruz. 2013 yılından günümüze kadar ahır, sağımhane, gübre ve silaj çukuru, samanlık ve yem deposu, makine ekipman garajı, soğuk hava deposu, işletme binaları gibi inşaat işleriyle birlikte, pulluktan mibzere, balya makinesinden silaj makinesine, buzağı kulübesinden sağım sistemine, ultrason cihazından sağım robotuna, soğutucu donanımlı araçlardan karavana, güvenlik sisteminden iklimlendirme sistemine, bilgisayarından güneş paneline kadar birçok makine-ekipman alımını içeren 638 milyon lira yatırım tutarına sahip bin 232 projeye 299 milyon lira hibe ödenmiştir” ifadelerini kullandı.

Yalvaçer, 2024 yılında da yatırımları devam eden projelerle birlikte, IPARD III dönemi için çıkılacak yeni proje başvuru çağrısıyla tarımı ve kırsalı desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.