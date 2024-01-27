Samsun’un Ladik ilçesinden doğup Havza ve Suluova’yı geçtikten sonra Amasya’da Yeşilırmak ile birleşen Tersakan Çayı’nda yaşanan kirlikten şikayetçi olduklarını belirten Amasya merkez Göllü Bağları Mahallesi Muhtarı Sezai Çınarcı, “Yaklaşık 2 aydır Tersakan Çayı köpük akıyor. Etrafa kötü koku yayılıyor. Çevre felaketi oluşuyor” dedi.

“BÖLGEDEKİ EN KİRLİ SU KAYNAĞI TERSAKAN”

Çevre alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Veteriner Hekim Abdulhamit Çelik, evsel atıklar, endüstriyel sanayi artıkları, tarım kirliliği dahil birçok sebebin Tersakan’da ciddi kirliliğe yol açtığını söyledi. Bölgedeki atık su arıtma tesisleri ve nehirlerden aldıkları örnekleri incelediklerini anlatan Abdulhamit Çelik, “Bölgedeki en kirli kaynak Tersakan. Her türlü kimyasal, toksikolojik, özellikle patojen bakteriler, özellikle çocuk ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden E.coli gibi çok tehlikeli bakteriler inanılmaz yoğunlukta. Bu durumda Tersakan’ın Yeşilırmak’a akması şu an bölgemiz için çok ciddi bir tehdit” diye konuştu.

BAKTERİYEL MÜDAHALE ÖNERİSİ

Bahar aylarında eriyen kar sularıyla birlikte debisi yükselen Tersakan Çayı’ndaki kirliliğe çözüm önerisi sunan Çelik, “Tersakan’a çeşitli noktalarda, uzmanların uygun gördüğü yerlerde bariyerler yaparak dinlendirme havuzlarında bakteriyel müdahaleyle tehlike oluşturan etmenlerden kurtarabiliriz” şeklinde konuştu.

TARIMI VE İNSAN SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Çocukluk dönemlerinde yüzüp balık tuttukları Tersakan Çayı’nın içler acısı haline üzüldüklerine değinen Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ise “Buradaki kirlilik tarımı ve insan sağlığını etkiliyor. Tersakan Çayı’nın Yeşilırmak ile birleşip Karadeniz’e kadar yolculuğu var. Arazi ve meyve bahçelerinin sulanması buradan sağlanıyor. Bu yerlerde şimdiye kadar karşılaşılmamış hastalıklar görülmeye başlandı. İnşallah temizlenmesiyle ilgili güzel haberler duyarız” ifadelerini kullandı.