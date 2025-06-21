Tekvando İl Temsilcisi İshak Kepçeli’nin yaptığı açıklamaya göre, yarı final müsabakalarında Çorum’u idareci Halil Özduran ile antrenörler Merve Dilekçi ve Bekir Bolat nezaretinde Erva Karaoğlan, Duru Yaşlak, Cevriyenaz Kahraman, Yağmur Tahtacı, Elanur Armutcu, Asuman Aksoy, Gizem Bilgiç, Yaren Uzun, Yağmur Biçer ve Elizan Çavuş temsil ediyor.

Erkeklerde ise Çorum’u idareci İlhan Aşkın ile antrenörler Arif Atak ve Tufan Can Eser nezaretinde Doğukan Tuğra Ergin, Burak Kantar, Semih Erkan, Yusuf Topçu, M.Emin Özkılıç, M.Eymen Avcıoğlu, Onur Bars, Enes Yücedağ ve Abdulbaki Karakaya temsil ediyor.

Müsabakalar Pazar günü sona erecek.