Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tarım ve kırsal kalkınma projeleri değerlendirme toplantısı ildeki üreticiler ve kurum temsilcilerini bir araya getirdi.

Toplantıya Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Fatih Şerbetçi katıldı.

Toplantıda DOKAP, TULİP, OKA ve İl Özel İdaresi destekleriyle yürütülen projelerin mevcut durumu, elde edilen kazanımlar ve uygulama süreçlerinde karşılaşılan sorunlar masaya yatırıldı. Tarım ve hayvancılık sektörüne sağlanan katkılar değerlendirilerek, sürdürülebilir kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca, 2027 yılında uygulanması planlanan proje fikirleri üzerinde kapsamlı bir beyin fırtınası gerçekleştirilerek, ilimizin tarımsal üretim kapasitesini artıracak, katma değer oluşturacak ve üreticilerimizin gelir seviyesini yükseltecek yeni proje önerileri değerlendirildi. Özellikle hayvancılık, tarımsal üretim, kırsal altyapı, eğitim, modern üretim teknikleri ve genç çiftçilerin desteklenmesine yönelik proje başlıkları üzerinde duruldu.

Paydaşlar, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve ortak akıl anlayışıyla hazırlanan projelerin ilimizin tarımsal gelişimine önemli katkılar sağlayacağını vurgularken, önümüzdeki dönemde de üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği dile getirildi.

Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada: “Üretimin güçlenmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve tarım sektörünün geleceğine yön verecek projelerin geliştirilmesi için paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz” denildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR