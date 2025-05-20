CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, buluşma ile ilgili yaptığı paylaşımda Amasya'nın doğal güzelliklerinden olan Boraboy Gölü'nden fotoğrafını paylaştı.

Milletvekili Tahtasız daha sonra Amasya'da yapılan İl Belediye Başkanları toplantısının ardından, milletvekili arkadaşları, il ve ilçe başkanları ile belediye başkanlarından oluşan bir heyetle birlikte Amasya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdiklerini duyurdu.

Zeybek ve Milletvekilleri ile birlikte Merzifon Belediye Bakanı Alp Kargı ve Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp’i de ziyaret eden Tahtasız ziyaret ve toplantı süresince gösterdikleri misafirperverlik için Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp, Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve tüm Amasya il örgütüne teşekkür etti.

Merzifon’da açılan 8'inci Kitap Fuarı’na katılım sağlayan Tahtasız; “Kitapların ışığında buluştuğumuz bu özel etkinlikte, bilgiye ve edebiyata değer veren herkesle bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum. Bilginin ve kültürün paylaşıldığı her ortam, bizleri daha aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Fuarın hazırlanmasında emeği geçen başta Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, organizasyon ekibi, yazarlar, yayınevleri ve kitap severlere içten teşekkürlerimi sunarım” görüşünü dile getirdi.

Editör: Haber Merkezi