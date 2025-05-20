Çorum’un tanınmış simalarından İnşaat Mühendisi Günay Çimen'ın oğlu Arda Boran Çimen, Devlet Eski Bakanı Faruk Bal-Döndü Akkaşoğlu'nun kızları Mina Büke, Ankara- Gölbaşı'nda kıyılan nikah ile evlilik yolunda ilk adımını attı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) geçmiş dönem Belediye Meclisi Üyesi ve 31 Mart 2024 Yerel Seçimi CHP Belediye Başkan aday adayı İnşaat Mühendisi Günay Çimen ve Ayşegül Çimen'in oğulları Arda Boran Çimen, 1999 yılında Ecevit Hükümeti'nde Devlet Bakanı olarak yapan Faruk Bal ile Döndü Akkaşoğlu'nun kızları Mina Büke ile nikahlandı.

Ankara- Gölbaşı Villa Marry Garden & Lounge Salonu'nda düzenlenen nikah töreninde çiftlerin şahitliğini TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu ile CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız yaptı.

Nikah töreninde gelin ve damadın ailesi, yakınları ve davetliler hazır bulundu.

ÇİFTİN DÜĞÜN TÖRENİ

24 MAYIS'TA ÇORUM'DA

Eski Devlet Bakanı Faruk Bal ile Döndü Akkaşoğlu'nun kızları Mina Büke ile İnşaat Mühendisi Günay Çimen ve Ayşegül Çimen'in oğulları Arda Boran Çimen'in düğün törenleri, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19.00'da Yıldız Park Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

ÇORUM HABER Bal ve Çimen ailelerini tebrik eder, Mina Büke ve Arda Boran çiftine ömür boyu mutluluklar diler.

Editör: Haber Merkezi