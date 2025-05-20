Atatürk Anıtı’nda toplanan yurttaşlar açtıkları Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalelerle Çorum Belediyesi Bandosu eşliğinde Gazi Caddesi’nden Saat Kulesi’ne, ardından Kadeş Barış Meydanı’na yürüdü.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlar Fener Alayı ile sona erdi. Atatürk Anıtı’nda başlayan fener alayına binlerce Çorumlu katıldı.

Atatürk Anıtı önünde toplanan vatandaşlar açtıkları Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalelerle Çorum Belediyesi Bandosu eşliğinde Gazi Caddesi’nden Saat Kulesi’ne oradan da Kadeş Barış Meydanı’na kadar fenerlerle yürüdü.

Katılımcılar daha sonra burada Hitit Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Grup Norm’un düzenlediği konserle 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı.

Yürüyüşe Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, diğer ilgililer ve yurttaşlar katıldı.

Editör: Haber Merkezi