MAHKEME KARARI VE SÜREÇ

Balıkesir Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada 14 Mart 2025 tarihinde ara karar verilerek, şirketin üç ay süreyle geçici mühlet hakkı kazandığı açıklandı. Bu süreçte şirketin mali durumunu düzeltmesi için fırsat tanınırken, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sema Erol mahkeme tarafından geçici konkordato komiseri olarak atandı.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ TANINDI

İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince, konkordato kararına itiraz etmek isteyen alacaklılar, ilanın yayımlanmasının ardından yedi gün içinde mahkemeye başvurabilecekler. Sürecin hukuki açıdan nasıl şekilleneceği merakla beklenirken, ön inceleme duruşmasının 11 Haziran 2025 tarihinde saat 14.45’te yapılacağı duyuruldu.