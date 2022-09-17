Çorum Samsun Karayolu üzerinde seyahat eden sürücüler, trafik polisi ekiplerince tek tek durduruldu. Durdurulan araç sürücülerine Çorum Esnaf ve Sanatkarlar odaları Birliği Başkanı Receq Gür, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker ve polis ekiplerince leblebi ikram edildi.

Araç sürücülerine Ahilik leblebisinin yanısıra trafik kuralları ile ilgili tanıtıcı broşürler de iletildi.

Leblebi ikramında bulunulan sürücülerin uygulamadan memnun oldukları gözlenirken, ÇESOB Başkanı Recep Gür de tüm sürücülerin Ahilik Haftası'nı kutlayarak, kazasız belasız yolculuklar temennisinde bulundu.

Gür ayrıca Ahilik Haftası nedeni ile verdiği destek için Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

