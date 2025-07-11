AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen partisinin grup toplantısına katıldı.

Ardından Çorum Milletvekilleriyle görüşen Nuh Aluç, şehir stadyumunun bulunduğu spor kompleksinin etrafına çevre duvarı ve düzenlemesi için 4 milyon 500 bin liralık ödenek sağlandığını açıkladı.

Beraberinde Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir ile Ankara’ya giden İlçe Başkanı Nuh Aluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dinledikten sonra, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya’yı ziyaret etti. Nuh Aluç, yaptığı açıklama da, “Gençlik Kolları Başkanımız Alaattin Enes Özdemir ile birlikte Gazi Meclisimizde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını dinledik. Daha sonra Çorum Milletvekillerimiz Sn. Yusuf Ahlatcı ve Sn. Oğuzhan Kaya’yı ziyaret ederek ilçemiz hakkında istişarelerde bulunduk. Sungurlu Spor Kompleksinin 4.500.000 (Dört buçuk milyon) maliyeti olan ihata duvarı ve çevre düzenlemesinin yapılmasını daha önce açıklanan Gençlik ve Spor Bakanlığının Çorum’a yapılacak olan yatırımların içine eklenmesini sağladık. Sayın vekillerimize ilgi ve alakaları için teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.