Kaymakam Mutlu Köksal başkanlığında, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Görkem Güncan, Arca Savunma Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Cem Tınmaz, Goldforce Savunma Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Tök ve Organize Sanayi Bölgesi teknik personelinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, yapılması planlanan jandarma hizmet binasına yönelik yol ve altyapı çalışmaları değerlendirildi.

Toplantıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, yeni hizmet binasına ulaşımı sağlayacak yolun güzergâhı, altyapı ihtiyaçları ve projeye ilişkin teknik hususların görüşüldüğü; yürütülecek çalışmaların süreç ve yöntemlerine dair istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

Kamu kurumları ile özel sektör temsilcilerin iş birliğiyle hayata geçirilecek çalışmaların, ilçemizin asayiş ve güvenlik hizmetlerine önemli katkılar sağlayacağı değerlendirildiği toplantı sonunda, Kaymakam Mutlu Köksal, sürece katkı sunan tüm kurum, kuruluş ve paydaşlara teşekkürlerini ifade ederek, yeni jandarma hizmet binasının ilçemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ