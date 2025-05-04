Sungurlu Belediye Başkanı Dere, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray ile birlikte Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen konut projesinin şantiye alanını ziyaret etti. İncelemede proje kapsamında inşa edilen 364 konut, 1 cami ve 1 okulun geldiği aşama hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Muhsin Dere, inceleme sonrası yaptığı açıklamada projenin planlandığı şekilde ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Sungurlu’daki konut ihtiyacına çözüm sunacak bu yatırımın, ilçe için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Dere, şu ifadelere yer verdi: “Allah’ın izniyle Sungurlu’muzda konut ihtiyacına bir nebze merhem olacak bu güzel projenin hızlı bir şekilde ilerlediğini görmekten büyük mutluluk duyduk. İlçemize çakılacak her çivinin takipçisi ve destekçisi olmaya devam edecek; Sungurlu’muzu modern bir sanayi şehri yapma gayemize ulaşacağız inşallah”

26 Eylül 2024’te ihalesi yapılan projenin inşaatını Surkent Mimarlık üstlendi. Manastır Tepesi altına 21 blok üzerine yapılacak proje 364 daireyi kapsıyor. Ayrıca projede ayrıca 4 adet dükkan bulunan ticaret merkezi ve cami yer alıyor. Tünel kalıp sistemi ile yapılan binalar depreme dayanıklı olacak. Projenin yılsonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Editör: Haber Merkezi