Kulüp Sportif Direktörü Muhammet Fettahoğlu'nun verdiği bilgilere göre, üçüncü ve son etap çalışmaları için Topuk Yaylası'nda toplanacak olan Çorum FK, 26 Temmuz Cumartesi günü Manisa FK ile 30 Temmuz Çarşamba günü ise İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor ile karşıkarşılaşak. Fettahoğlu, kamptaki son hazırlık maçını İran'nın Persia Gulf Pro League takımlardan Foolad takımıyla oynamayı düşündüklerini söyledi.Programda her hangi bir değişiklik olması halinde kamuoyunu bilgilendireceklerinin altını çizen Fettahoğlu, tek düşüncelerinin son etap kampını da en iyi şekilde tamamlamak ve lige hazır girmek olduğunu söyledi.

Arca Çorum FK, Bolu Abant Vonresort Otel'de oynadığı iki hazırlık maçında da Azerbaycan takımlarıyla karşılaştı. 15 Temmuz'da oynadığı Zira FK maçından 2-0 mağlup ayrılan Arca Çorum FK, ikinci maçta ise Turan Tovuz takımıyla 1-1 berabere ayrılmıştı.