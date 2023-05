Azim, inanç ve cesaretin vücut bulduğu bir destanın neticesinde, büyük fedakârlıklar ve ağır bedellerle kurulan Cumhuriyetin 99. yılını gururla kutladıklarını belirten SMMMO Başkanı Baran bedeli şehitlerin kanı ödenerek kazanılan Cumhuriyet ile vatan toprağını koruyarak bağımsızlığın sembolü bayrağı göklerde her daim dalgalandırmanın her bir bireyin görev ve sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Ceyhan Baran yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne, bölünmez vatan toprakları üzerinde, ay yıldızlı ay bayrağımızın altında, tek millet olarak yaşama uğrunda her şeyini feda edebilme anlayışına sahip olduk, bu ruhu tüm benliğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz.

Bu ülkenin fertleri olarak, atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı ve bağımsızlığımızı daima muhafaza etmek, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, Türkiye’ yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için el ve gönül birliği halinde çalışmak bu cennet misali ülkeyi bizlere emanet eden şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin yegâne kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum”

(Haber Merkezi)