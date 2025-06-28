Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altında bulunan iki ceylan görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Siverek ilçesine bağlı kırsal İlyasören Mahallesi yakınlarında ilerleyen iki ceylan bir vatandaş tarafından fark edildi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, iki ceylanın köyün yakınından geçerek dağlık alana doğru ilerlediği anlar yer aldı.

Görüntülenen ceylanların daha sonra hangi yöne gittiği belirlenemezken, bölge halkı ilk kez bu kadar yakından ceylan gördüklerini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koruma altında tutulan ceylanların, kaçak avlanma tehdidine karşı özel korunuyor.

Yetkililer, vatandaşların benzer durumlarda durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirmelerini istedi.

Muhabir: İHA AJANS