Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğü bölgemiz genelinde bugünden itibaren hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağını ve mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini açıklayarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

Buna göre 25 Temmuz tarihine kadar bölgedeki illerde olası sıcaklıklar şu şekilde; “Samsun: 28 – 30, Sinop: 30 – 34, Ordu: 28 – 30, Kastamonu: 30 – 34, Çorum: 32 – 36, Amasya: 34 – 36 ve Tokat: 34 - 36 derece”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada yurt genelinde sıcakların bugünden itibaren 6-12 derece artacağını bildirerek: “Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Muhabir: Haber Merkezi