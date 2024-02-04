Sancaktepe Belediyesi Kudus ve 6 Şubat Depremi Özel Erkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe, Sancaktepe Belediye Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Şeyma Döğücü, Ayasofya Cami İmamı Mustafa Kızılcaoğlu, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya katıldı. Başkan Döğücü, “Kudüs'ü unutmamaya, unutturmamaya devam edeceğiz” dedi.

Sancaktepe Belediyesi Kudüs ve 6 Şubat Depremi Özel Etkinliği gerçekleştirdi. Sancaktepe Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Ayasofya Cami İmamı Mustafa Kızılcaoğlu, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Moderatör Bülent Günal, Konuşmacı Dr. Erkan Aydın katıldı.

Programda Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Deprem dolayısıyla her şeyini feda etmiş depremzede kardeşlerim bugün onlarda buradalar ve Kudüs için bir araya gelen kıymetli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Başkanım ben de gideyim başkanım ben de orada olayım diyen personellerimiz yani kısaca milletimizin bu koca yürekliliğini orada öyle bir hissettik o kadar güzel yaşadık ki. 6 Şubat günü beraber kahvaltı yapacağız sizlerle. O günleri hem üzülerek hem birbirimizin yaralarını nasıl sardığımızı hatırlayacağız. Kudüsü unutmamaya unutturmamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya ise, “Evet çok önemli iki konudan birisi Kudüs. Şöyle baktığımız zaman 2024 yılında gelmiş dünyada böyle bir zulüm böyle saldırganlığın böyle bir katliamın soykırımın yaşanabileceğini hiç düşünmezdik ancak maalesef bizim birlik olamamamızdan kaynaklı bu soykırımı bu zulmü yaşıyoruz” dedi.