İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Şeyma Döğücü’nün evsahipliğinde düzenlenen Çorumlular Buluşması’na Mülkiye Başmüfettişi hemşehrimiz İrfan Balkanlıoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı hemşehrimiz Levent Kılıç, Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı,AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi hemşehrimiz Sümeyye Esenyel, Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiyit ile çok sayıda davetli katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi Sancak Palas Salonu’nda Çorumluların salonu tıklım tıklım doldurarak hasret giderdiği etkinlikte Balkanlıoğlu, Kılıç, Aşgın ve Ahlatcı birer konuşma yaparak hemşehrilerine seslendi.

Konuklarına harika bir evsahipliği yapan Dögücü de “Medeniyetlere ev sahipliği yapmasının yanı sıra kendine has kültürü ve yüreği güzel insanlarıyla bir başkadır benim memleketim. Bu akşam salonu dolduran ve gönülden muhabbetleriyle içimizi ısıtan Çorumlu hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

