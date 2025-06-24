Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Çorum Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun’la birlikte Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi’ni ve Yukarı Sanayi Sitesi’ndeki oto tamirci esnafını ziyaret etti.

Tamirci esnafına hayırlı işler dileklerini ileten Mehmet Tahtasız, esnafın sorunlarını dinledi. Diğer esnaf gibi tamirci esnafına da bir dokunup bin ah işittiklerini ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Sanayilerimizde artık çekiç sesleri yerine, sitem duyuyoruz. Hayat pahalılığı altında mücadele eden esnaf mutsuz. Esnafımız kirasını, Bağ-Kur prim borcunu nasıl ödeyeceğini evinin geçimini sağlayacağını kara kara düşünüyor” dedi.

Ekonominin bataklığa dönüştüğü bu dönemde esnafa nefes aldıracak adımların atılmadığını, aksine esnafın üzerine vergi memurları salındığını hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“ACİL ÖNLEMLER ALINMALI”

“Yüksek enflasyon, yüksek faiz ve seçim öncesi esnafımıza ve halkımıza verilen ancak tutulmayan sözler, hukuk tanımaz bir hükümetin varlığına karşı sanayi esnafımız artık isyan ediyor. Esnaf siftah yapamadan kepenk kapatıyor; Türkiye genelinde her gün 325 esnaf iflas ediyor. Esnafımız için acil destekler şart.

Tutulmayan 7200 prim günü sözünün yerine getirilmesi, yüksek faizli krediler yerine düşük faizli ve uzun vadeli kredilerin kullandırılması, Bağkur ve sigorta prim yüklerinin hafifletilmesi için, 5 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerlerine devlet desteği sağlanması, kredi kartına taksit sayısının artırılması şarttır.

Çırak ve usta öğrenciler için ise çırak öğrencilerin devlet katkı ödemelerinin 11.055 TL’ye çıkarılması, usta öğrencilerin ise ödemelerinin asgari ücrete endekslenmesi, staj sürelerinin emeklilik primine sayılması gerekmektedir. Bu talepler yalnızca bireylerin değil, üretimin sürdürülebilirliğinin de gereğidir. Gençler eğitilmezse esnaf ayakta kalamaz; kepenkler kapanırsa esnaf kalmaz, esnaf kalmazsa üretim olmaz. Çünkü esnaf, yalnızca geçim kapımız değil; emeğimizin, geleceğimizin ve dayanışmamızın bel kemiğidir. Bu sese kulak verin. Çünkü bu ses, Türkiye’nin üretici gücünün kalp atışıdır.”

Muhabir: SELDA FINDIK