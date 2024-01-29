Zami Zavar, seçildiği takdirde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yakın çalışma içerisine girerek köyünün hak ettiği hizmetlere kavuşturacağını söyledi.

Çorum Belediyesi’nden emekli olduktan sonra köyüne yerleştiğini ve köyünün sorunları ile yakından ilgilendiğini ifade eden Zavar, “Köyümüz merkeze bağlı en yakın köylerden birisi. Köyümüzü daha modern, daha yaşanılır kılmak için projelerimizi ortaya koyacağız.

Köyümüzden göç edenlerin tekrar köylerine dönmeleri için, devletimizin verdiği imkanlardan daha iyi yararlanabilmek için, tarım ve hayvancılık konusunda köylümüzü daha bilinçlendirmek için gece gündüz demeden çalışacağız. İnşallah 31 Mart’ta yapılacak olan muhtarlık seçimlerinde köylülerimizin teveccühü ile muhtarlık görevine seçilirsek köyümüzü hak ettiği hizmetlere kavuşturacağız” dedi.